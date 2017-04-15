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سكاي نيوز: 120 قتيلاً في تفجير الراشدين بحلب

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سكاي نيوز: 120 قتيلاً في تفجير الراشدين بحلب سكاي نيوز: 120 قتيلاً في تفجير الراشدين بحلب

مصراوي Masrawy

تفجير الراشدين بحلب

كتب - علاء المطيري:

قال الدفاع المدني السوري إن 120 شخصاً قتلوا وأصيب عشرات آخرون في تفجير حافلة النازحين في منطقة الراشدين بحلب، وفقًا لقناة "سكاي نيوز".

ولفتت القناة إلى أن بين القتلى 30 مسلحًا من أحرار الشام وجبهة النصرة.

استهدفت سيارة مفخخة حافلات كانت تقل أهالي بلدتي كفريا والفوعة بمنطقة الراشدين التي يسيطر عليها المسلحون غربي محافظة حلب السورية.

ويتم إجلاء 3700 شخصًا بينهم 1300 مقاتل موال للنظام من بلدتي الفوعة وكفريا الشيعيتين المحاصرتين من قبل المسلحين في إطار اتفاق بين السورية والفصائل المعارضة، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

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مصراوي Masrawy

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