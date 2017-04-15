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بالفيديو والصور.. تكثيف أمني بمحيط كنيسة "مارجرجس" بكفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

تكثيف أمني بمحيط كنيسة مارجرجس في كفر الشيخ (1)تكثيف أمني بمحيط كنيسة مارجرجس في كفر الشيخ (1)

تكثيف أمني بمحيط كنيسة مارجرجس في كفر الشيخ (2)تكثيف أمني بمحيط كنيسة مارجرجس في كفر الشيخ (2)

تكثيف أمني بمحيط كنيسة مارجرجس في كفر الشيخ (3)تكثيف أمني بمحيط كنيسة مارجرجس في كفر الشيخ (3)

تكثيف أمني بمحيط كنيسة مارجرجس في كفر الشيخ (4)تكثيف أمني بمحيط كنيسة مارجرجس في كفر الشيخ (4)

تكثيف أمني بمحيط كنيسة مارجرجس في كفر الشيخ (5)تكثيف أمني بمحيط كنيسة مارجرجس في كفر الشيخ (5)

تكثيف أمني بمحيط كنيسة مارجرجس في كفر الشيخ (6)تكثيف أمني بمحيط كنيسة مارجرجس في كفر الشيخ (6)

تكثيف أمني بمحيط كنيسة مارجرجس في كفر الشيخ (7)تكثيف أمني بمحيط كنيسة مارجرجس في كفر الشيخ (7)

تكثيف أمني بمحيط كنيسة مارجرجس في كفر الشيخ (8)تكثيف أمني بمحيط كنيسة مارجرجس في كفر الشيخ (8)

تكثيف أمني بمحيط كنيسة مارجرجس في كفر الشيخ (9)تكثيف أمني بمحيط كنيسة مارجرجس في كفر الشيخ (9)

تكثيف أمني بمحيط كنيسة مارجرجس في كفر الشيخ (10)تكثيف أمني بمحيط كنيسة مارجرجس في كفر الشيخ (10)

تكثيف أمني بمحيط كنيسة مارجرجس في كفر الشيخ (11)تكثيف أمني بمحيط كنيسة مارجرجس في كفر الشيخ (11)

تكثيف أمني بمحيط كنيسة مارجرجس في كفر الشيخ (12)تكثيف أمني بمحيط كنيسة مارجرجس في كفر الشيخ (12)

تكثيف أمني بمحيط كنيسة مارجرجس في كفر الشيخ (13)تكثيف أمني بمحيط كنيسة مارجرجس في كفر الشيخ (13)

تكثيف أمني بمحيط كنيسة مارجرجس في كفر الشيخ (14)تكثيف أمني بمحيط كنيسة مارجرجس في كفر الشيخ (14)

كفر الشيخ - إسلام عمار

كثفت مديرية أمن كفر الشيخ، مساء اليوم السبت، من تواجدها الأمني، أمام كنيسة مارجرجس بمدينة دسوق، ضمن خطة تأمين شاملة، وضعتها المديرية، تزامنًا مع قداس عيد القيامة المجيد، والذى يترأسه القمص بطرس بطرس بسطروس، وكيل مطرانية كفر الشيخ.

وتضمنت عملية تأمين الكنيسة، وضع بوابة إليكترونية، للكشف عن الأجسام الغريبة، على بعد أمتار قليلة، من الباب الرئيسي للكنيسة، وبجوارها حواجز حديدية، لتسهيل دخول وخروج المترددين على الكنيسة، وغلق الشوارع المؤدية لها، بالحواجز الحديدية، تجاه شارع الجيش، أمام السنترال العمومي، وناحية شارع سعد زغلول.

كما وجه اللواء سامح مسلم، مدير أمن كفر الشيخ، بمنع تواجد أي سيارات بالأماكن المحيطة بساحات الكنيسة، والدفع بسيارات الإسعاف، وسيارة من الحماية المدنية، والمرور، والمفرقعات، ورجال المباحث، وقوات من الأمن المركزي، وتوسيع الاشتباه في المترددين على الكنيسة، والتصدي لأية عناصر خارجة عن القانون.

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