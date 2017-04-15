وزير الرياضة يهنئ سموحة بالتأهل في «الكونفدرالية»

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حرص المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، على تهنئة نادي سموحة، بعد تأهله لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، على حساب فريق بيدفيست الجنوب إفريقي، مساء اليوم السبت.

وقال «عبد العزيز» خلال منشور له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «تهنئة لنادي سموحة لفوزه على فريق بيدفيست الجنوب إفريقي بهدف للاشىء وتأهله لدور المجموعات في البطولة الكونفيدرالية الإفريقية.. مبروك للاعبين والجهاز الفنى والإداري والطبي ومجلس الإدارة.. تحيا مصر».

وتغلب سموحة على ضيفه بيدفيست بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب «برج العرب»، في إياب دور الـ32 (مكرر) من البطولة.

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واستفاد الفريق السكندري من نتيجة مباراة الذهاب بجنوب إفريقيا، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليخطف بطاقة التأهل بنتيجة 1/0 في مجموع المباراتين.