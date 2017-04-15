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رئيس الطائفة الإنجيلية: كنائسنا وبلدنا في حداد بعد سقوط شهداء طنطا والإسكندرية​

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رئيس الطائفة الإنجيلية: كنائسنا وبلدنا في حداد بعد سقوط شهداء طنطا والإسكندرية​ رئيس الطائفة الإنجيلية: كنائسنا وبلدنا في حداد بعد سقوط شهداء طنطا والإسكندرية​

مصراوي Masrawy

القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في

القاهرة ـ مصراوي:

حضر شهداء حادثيّ تفجير الكنيسة المرقسية في الإسكندرية وكاتدرائية مارجرجس في طنطا في كلمة القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، والتي ألقاها خلال قداس الطائفة لعيد الميلاد المجيد في الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.

وقال زكي خلال القداس، إن مصر وكنائسها يعيشان حالة من الحزن والحداد، نتيجة ما جرى من اعتداء ارهابي مؤخرًا سقط فيه عشرات الأبرياء ما بين شهداء ومصابين.
وأضاف: "نحن في حالة حداد لا يمكن معها عمل أية مظاهر احتفالية في العيد".

وترأس الدكتور أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اجتماع صلاة القيامة المجيد بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين ومئات المواطنين المسيحيين وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقال زكي إن تجربة انتقال المسيح من أورشليم كانت صعبة، حيث كان معه مجموعة تقليدية وأخرى ثورية ولكل مجموعة له تصورها وشهدت التجربة حدثين مهمين لهما دلالات عجيبة قبل حادث الصلب.

وأشار إلى أن المسيح كان يملك كل أدوات التغيير لتطهير هيكل سليمان وإجلاء المستعمر لكنه اختار التغير بقوة الصليب لأنه كان يريد التغير بالسلام وتحمل آلام الصليب، قائلاً نؤمن بالحرية والتغيير والسلام المجتمعي والعيش المشترك ونؤمن بالحياة ونريد أن نعيش في كرامة وإخاء.

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