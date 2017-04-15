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صور| بدء قداس عيد القيامة بكنائس الإسكندرية

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صور| بدء قداس عيد القيامة بكنائس الإسكندرية صور| بدء قداس عيد القيامة بكنائس الإسكندرية

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بدأت، مساء اليوم السبت، مراسم قداس عيد القيامة بكنائس الإسكندرية، وسط توافد قبطي كبير، وإجراءات أمنية مشددة.

ترأس الأنبا بافلي، الأسقف العام لكنائس شباب شرق الإسكندرية، قداس عيد القيامة بالكنيسة المرقسية بمحطة الرمل، نيابة عن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ومعه القس إبرام ايميل، راعي الكاتدرائية.

وشهدت الكنائس إقبالًا كبيرًا من الأقباط، واشترطت الأجهزة الأمنية إبراز الصليب لدخول الكنائس وأداء الصلوات والقداسات.
 
وواصل اللواء مصطفى النمر، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، جولاته لتفقد للخدمات الأمنية على عدد من الكنائس.

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وتأكد النمر من تفعيل البوابات الإلكترونية وجهاز الكشف عن المعادن وكاميرات المراقبة، وشدد على وجود حرم أمن وعدم السماح بترك السيارات بجوار المنشأة، ودقة فحص المترددين والتفتيش الجيد والتأكد من الهويات، وشدة اليقظة والانتشار الجيد للقوات وعدم تجمعهم وتوعيتهم بالظروف الأمنية الراهنة.

يذكر أن الكنيسة المرقسية، تعرض لحادث إرهابي، الأحد الماضي، راح ضحيته 17 شهيدًا وأصيب 48 آخرين.

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