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صور| مطران بورسعيد يترأس قداس عيد القيامة بكنيسة الأنبا بيشوي

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صور| مطران بورسعيد يترأس قداس عيد القيامة بكنيسة الأنبا بيشوي صور| مطران بورسعيد يترأس قداس عيد القيامة بكنيسة الأنبا بيشوي

التحرير

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ترأس الأنبا تادرس، مطران محافظة بورسعيد، مساء اليوم السبت،  قداس ليلة عيد القيامة المجيد، بكنيسة الأنبا ‏بيشوي.

شارك في القداس كبار أساقفة وكهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: القمص بيشوى فخري، القمص بولا سعد، ‏القس بيمن صابر، والقس أرميا فهمي، وبحضور المئات من الأقباط والعديد من رجال الدين المسيحي.

شهدت الشوارع المحيطة بكافة كنائس بورسعيد وعلى أبواب الكنائس، استنفارًا أمنيًا، بجانب وجود دوريات أمنية تجوب شوارع المحافظة، وأغلقت قوات الأمن الطرق المؤدية إلى ‏الكنائس لحين انتهاء القداس‎ .‎

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ومن المقرر أن يقدم مطران بورسعيد كلمة "العظة " في الساعة العاشرة مساءً.

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التحرير

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