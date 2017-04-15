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«البدوي»: المصري يتحمل الجوع ولا يقبل التفريط في جزء من أرضه

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«البدوي»: المصري يتحمل الجوع ولا يقبل التفريط في جزء من أرضه «البدوي»: المصري يتحمل الجوع ولا يقبل التفريط في جزء من أرضه

التحرير

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قال الدكتور محمد فؤاد المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، إن الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس الحزب اجتمع اليوم بلجان الحزب بمحافظة كفر الشيخ وتناول الاجتماع الكثير من الشئون التنظيمية والسياسية.

وحول سؤال الوفديين عن أزمة تيران وصنافير، أكد فؤاد، أن رئيس الوفد وجه رسالة طمأنة للشعب المصري مفادها أن المواطن المصري يتحمل الجوع والصعاب ولكن لا يقبل أن يفرط في أي جزء من أرض الوطن.

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وأشار المتحدث الرسمي للحزب إلى تأكيد البدوي، على ضرورة تفعيل العمل الحزبي السياسي والتنظيمي والتواصل مع المواطنين للوقوف علي مشاكلهم والمشاركة في حلها.

وأوضح فؤاد أن البدوي أكد على ضرورة الالتزام بالثوابت الوطنية للوفد، مضيفا أن المواقف التاريخية للوفد تؤكد دائما انحياز الوفد لكل مايحقق صالح الوطن والمواطن دون مزايدة او تهاون وطالب البدوي الوفديين بالسير علي درب تلك الثوابت والمواقف.

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التحرير

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