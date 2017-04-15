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علاء عابد: الشعب يرفض «الطوارئ» لاستخدامها بصورة سيئة

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علاء عابد: الشعب يرفض «الطوارئ» لاستخدامها بصورة سيئة علاء عابد: الشعب يرفض «الطوارئ» لاستخدامها بصورة سيئة

التحرير

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قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المواطن يرفض كلمة طوارئ، بسبب استخدامها على مدى العقود الماضية بصورة سيئة.

وأوضح في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن  في حالة حرب، ولا يمكن أن نترك الدولة وهي تواجه الإرهاب بصورة ممنهجة، دون أن تكون لديها  الأدوات الدستورية والتشريعية السريعة لمواجهة الإرهابيين.

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وأكد أن إعلان حالة الطوارئ، يأتي للحرب ضد الإرهابيين، وتضييق الخناق والقبض عليهم، ومحاكمتهم سريعًا، خاصةً أن البرلمان أدخل تعديلات مهمة على قانون الإجراءات الجنائية، إضافة إلى أن هدف إعلان حالة الطوارئ هو الحفاظ على الدولة المصرية بجميع مؤسساتها.

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان إلى حرص الجميع على بقاء الدولة المصرية، ومواجهة جميع التحديات والمؤامرات الداخلية والخارجية التى تواجه مصر، لافتًا إلى أن مواجهة الإرهاب لن تكون من مسئولية الأجهزة الأمنية وحدها، بل هي مسئولية تقع على عاتق جميع مؤسسات الدولة.
 

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التحرير

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