طلب إحطة ضد وزير الصناعة بشأن تدهور صناعة الملابس في مصر

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تقدمت إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة ضد وزير التجارة والصناعة، بشأن تدهور أكثر من 30% من مصانع الملابس في مصر، موضحة أن 20% إلى 30% من مصانع الملابس الجاهزة المصرية تم إغلاقها فى الآونة الأخيرة، والنسبة الباقية من المصانع خفضت طاقتها الإنتاجية بنسبة من 50% إلى 70% بسبب الركود وسوء الأوضاع الاقتصادية.

وأكدت النائبة في طلب الإحاطة المقدم، اليوم السبت، أن قطاع الملابس يعتمد بشكل أساسي على المصانع الصغيرة، التي لم تعد قادرة على تحمل تزايد الضغوط المالية والخسائر التى طالت حوالي 12 ألف مصنع، ويعمل بها نحو مليون و500 ألف عامل.

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وأشارت إلى أن مصر كانت تمتلك نحو 1260 مصنع غزل ونسيج وصباغة مسجلة بالمحلة، والآن يوجد ما يقرب من 320 مصنعا تعمل بقوة 1200 ألف عامل فقط، لافتة أن الوضع الحالي لقطاع صناعة الملابس كارثة حقيقة، فالإنتاج المحلي يكفي 30% فقط والباقي يعتمد على الاستيراد بالعملات الأجنبية.

وأضافت أن هذه المصانع لم تجد أى تعاون من الحكومة معهم للنهوض بالصناعة الوطنية، فوزارات الصناعة والاستثمار وقطاع الأعمال العام والقوى العاملة والكهرباء والبترول والإسكان والمالية والبيئة، تتعامل معهم بالسمع دون التنفيذ.

