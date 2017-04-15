مؤسسة مبادرة «تعدد الزوجات»: الستات معذبة الرجالة وواخدة فلوسها

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قالت مني أبو شنب، مؤسسة مبادرة "تعدد الزوجات"، إن المرأة المصرية غيورة جدًا، ولديها ثقافة الأحادية، بمعنى أنها لا تقبل أن يشاركها أحد زوجها، لتبقى هي الزوجة الوحيدة فقط "ومفيش غيرها"، وإن تجرأ الزوج وفكر في الزواج عليها تهدده بالطلاق وضم الأولاد إلى حضانتها.

وأضافت أبو شنب، لـ"التحرير"، أن المرأه ترى أن زواج الرجل عليها لا يجوز ويهدد كرامتها، موضحة: "طيب كرامتها دي مابتحسش بيها لما زوجها بيعرف عليها ست تانية، تقولك مش مشكلة المهم ينام جمبي بالليل".

شاهد أيضا

وانتقدت تصرف بعض الزوجات مع أزواجهن، قائلة: "الستات مبهدلة الرجالة وجايبين ليهم قهر، والرجالة عايشين معاهم تحت التهديد، بيتهدد بولاده، والست واخدة فلوسه والشقة من حقها، والقوانين في صفها ولو أطلقت بتحرمه من ولاده".