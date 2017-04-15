أخبار عاجلة

ضبط 44 كيلو من أسماك البقرة السامة في الإسكندرية -
مصدر كنسي: زيارة سرية للبابا تواضروس إلى طنطا لمتابعة تأمين الكنائس -
مقتل ثلاثة مدنيين وستة من طالبان في اشتباك جنوب أفغانستان -
الري ترفع درجة الاستعداد لـ"القصوى" خلال احتفالات شم النسيم -
التموين: استيلام 189 طن قمح محلي من المزارعين في ثاني أيام التوريد -
وزير الأوقاف: توزيع "شنط رمضان" على المحتاجين قبل بدء الشهر بـ10 أيام -
رئيس هيئة الإعلام مُهنئًا الأقباط بـ"عيد القيامة": يد الإرهاب لن تفرق بيننا -
تأجيل تجديد حبس 16 من "ألتراس أهلاوي" في التجمهر أمام النادي الأهلي لـ23 أبريل -
بشرى سارة.. الغرفة التجارية تعلن إنخفاض سعر السكر 4.5 جنيه للكيلو خلال شهرين -
سقوط عدة قذائف قرب المطار الدولي في مقديشو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

مؤسسة مبادرة «تعدد الزوجات»: الستات معذبة الرجالة وواخدة فلوسها

Google+ Print
مؤسسة مبادرة «تعدد الزوجات»: الستات معذبة الرجالة وواخدة فلوسها مؤسسة مبادرة «تعدد الزوجات»: الستات معذبة الرجالة وواخدة فلوسها

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قالت مني أبو شنب، مؤسسة مبادرة "تعدد الزوجات"، إن المرأة المصرية غيورة جدًا، ولديها ثقافة الأحادية، بمعنى أنها لا تقبل أن يشاركها أحد زوجها، لتبقى هي الزوجة الوحيدة فقط "ومفيش غيرها"، وإن تجرأ الزوج وفكر في الزواج عليها تهدده بالطلاق وضم الأولاد إلى حضانتها.

وأضافت أبو شنب، لـ"التحرير"، أن المرأه ترى أن زواج الرجل عليها لا يجوز ويهدد كرامتها، موضحة: "طيب كرامتها دي مابتحسش بيها لما زوجها بيعرف عليها ست تانية، تقولك مش مشكلة المهم ينام جمبي بالليل".

شاهد أيضا

وانتقدت تصرف بعض الزوجات مع أزواجهن، قائلة: "الستات مبهدلة الرجالة وجايبين ليهم قهر، والرجالة عايشين معاهم تحت التهديد، بيتهدد بولاده، والست واخدة فلوسه والشقة من حقها، والقوانين في صفها ولو أطلقت بتحرمه من ولاده".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
إبراهيموفيتش يؤكد على أحقية مورينيو في انتقاده

إبراهيموفيتش يؤكد على أحقية مورينيو في انتقاده

الإنتاج يبحث عن عودة الانتصارات أمام الداخلية

الإنتاج يبحث عن عودة الانتصارات أمام الداخلية

البرادعي: قبول الآخر لن يأتي بالإنكار ومصر واحدة بالجميع

البرادعي: قبول الآخر لن يأتي بالإنكار ومصر واحدة بالجميع

وزير التموين: مناقشة زيادة الدعم في رمضان الأربعاء المقبل

وزير التموين: مناقشة زيادة الدعم في رمضان الأربعاء المقبل