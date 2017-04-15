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محافظ الإسماعيلية يطمئن على استعدادات شم النسيم

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محافظ الإسماعيلية يطمئن على استعدادات شم النسيم محافظ الإسماعيلية يطمئن على استعدادات شم النسيم

التحرير

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تفقد اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، تجهيزات غرفة العمليات والطوارئ وإدارة الأزمات بالديوان العام للمحافظة، للاطمئنان على جاهزيتها بالتزامن مع بدء أعياد الربيع وشم النسيم بالمحافظة، والوقوف على ما تم اتخاذه من إجراءات واستعدادات للتعامل مع أي ظروف طارئة ومتابعة مجريات الأمور ومراقبة الأوضاع داخل المؤسسات الحكومية، مشددا على الالتزام بوقف الإجازات طوال تلك الفترة والتأكيد على تواجد جميع التنفيذيين في مكاتبهم.

كما شدد المحافظ على أهمية متابعة تأمين جميع الكنائس تزامنًا مع أعياد الربيع، ورفع حالة الطوارئ داخل المحافظة وتفعيل التواصل مع كافة غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن وتوابع المحافظة.

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