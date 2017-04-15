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البابا تواضروس يصل الكاتدرائية بالعباسية لترأس قداس عيد القيامة المجيد

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البابا تواضروس يصل الكاتدرائية بالعباسية لترأس قداس عيد القيامة المجيد البابا تواضروس يصل الكاتدرائية بالعباسية لترأس قداس عيد القيامة المجيد

مصراوي Masrawy

البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة ال

القاهرة – مصراوي:

وصل البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، منذ قليل، مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لترأس قداس عيد القيامة المجيد.

ووصل البابا وبصحبته عدد من الشمامسة وسكرتاريته الخاصة وأساقفة المجمع المقدس.

كان الشمامسة وخورس الكنيسة الكاتدرئية، بدأوا في ترتيل الترانيم والتسبيحة وأناجيل القداس استعدادا لبدء قداس عيد القيامة المجيد.

وتزينت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، استعدادًا لصلاة عيد القيامة المجيد، التي ستقام مساء اليوم السبت.

وارتدت الكنيسة حلة العيد الذهبية، وتم تركيب سرادقات حمراء وذهبية، استعداد لصلاة العيد.

كان الرئيس عبد الفتاح ، قد أوفد رئيس ديوان رئيس الجمهورية، مصطفى شريف محمود، إلى مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لحضور قداس عيد القيامة المجيد، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجموع الأقباط الأرثوذكس.

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