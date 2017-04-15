أخبار عاجلة

ضبط 44 كيلو من أسماك البقرة السامة في الإسكندرية -
مصدر كنسي: زيارة سرية للبابا تواضروس إلى طنطا لمتابعة تأمين الكنائس -
مقتل ثلاثة مدنيين وستة من طالبان في اشتباك جنوب أفغانستان -
الري ترفع درجة الاستعداد لـ"القصوى" خلال احتفالات شم النسيم -
التموين: استيلام 189 طن قمح محلي من المزارعين في ثاني أيام التوريد -
وزير الأوقاف: توزيع "شنط رمضان" على المحتاجين قبل بدء الشهر بـ10 أيام -
رئيس هيئة الإعلام مُهنئًا الأقباط بـ"عيد القيامة": يد الإرهاب لن تفرق بيننا -
تأجيل تجديد حبس 16 من "ألتراس أهلاوي" في التجمهر أمام النادي الأهلي لـ23 أبريل -
بشرى سارة.. الغرفة التجارية تعلن إنخفاض سعر السكر 4.5 جنيه للكيلو خلال شهرين -
سقوط عدة قذائف قرب المطار الدولي في مقديشو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

السيسي يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد ويوفد مندوبين لحضور القداس

Google+ Print
السيسي يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد ويوفد مندوبين لحضور القداس السيسي يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد ويوفد مندوبين لحضور القداس

مصراوي Masrawy

صورة أرشيفية للرئيس مع البابا تواضروس

القاهرة- (أ ش أ):

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، ببرقية إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة ، أعرب فيها عن صدق مشاعره وأطيب تمنياته له ولجميع الأخوة المسيحيين بموفور الصحة والسعادة ولوطننا الحبيب بدوام العزة والرفعة والأمن والاستقرار.

وأكد السيسي، قوة روابط الأخوة والمحبة بين أبناء شعب مصر بمسلميه ومسيحيه ، مشددا على أن ما وقع من أحداث مؤسفة لن يزيد مصر والمصريين إلا عزما وإصرارا على مواجهة هذا الإرهاب الغاشم والقضاء عليه واقتلاعه من جذوره.

وبعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقيات مماثلة إلى مسيحيي مصر بالخارج بمناسبة عيد القيامة المجيد ، متمنيا لهم النجاح والسداد.

وأوفد السيسي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية مصطفى شريف محمود إلى كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس لحضور قداس عيد القيامة المقام بالكاتدرائية برئاسة البابا تواضروس الثاني.

ولحضور قداس الطوائف المسيحية بعيد القيامة، أوفد الرئيس كذلك كلا من محمد نجم الأمين برئاسة الجمهورية إلى طائفة الأقباط الكاثوليك، وكريم الديواني الأمين برئاسة الجمهورية إلى طائفة الأقباط الأنجيلية، وعبد العزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية إلى طائفة السريان الأرثوذكس، ومحمد يحيى الأمين برئاسة الجمهورية إلى الكنيسة الأسقفية، واللواء شرطة أشرف زغلول عبد الحميد إلى طائفة الروم الأرثوذكس، واللواء شرطة ناصر محمد عبد العزيز عامر إلى طائفة الروم الكاثوليك، واللواء شرطة إيهاب مختار إلى طائفة السريان الكاثوليك، واللواء شرطة خالد سليمان إلى طائفة الموارنة الكاثوليك، واللواء شرطة خالد شفيق إلى طائفة الكلدان الكاثوليك، واللواء شرطة عادل الزنكلوني إلى طائفة اللاتين الكاثوليك.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
البرادعي: قبول الآخر لن يأتي بالإنكار ومصر واحدة بالجميع

البرادعي: قبول الآخر لن يأتي بالإنكار ومصر واحدة بالجميع

التخطيط: إضافة 4.2 مليون موظف للحركة المصرفية الإلكترونية

التخطيط: إضافة 4.2 مليون موظف للحركة المصرفية الإلكترونية

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للموسيقار عمار الشريعي "رائد الموسيقي العربية"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للموسيقار عمار الشريعي "رائد الموسيقي العربية"