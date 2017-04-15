السيسي يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد ويوفد مندوبين لحضور القداس

القاهرة- (أ ش أ):

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، ببرقية إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة ، أعرب فيها عن صدق مشاعره وأطيب تمنياته له ولجميع الأخوة المسيحيين بموفور الصحة والسعادة ولوطننا الحبيب مصر بدوام العزة والرفعة والأمن والاستقرار.

وأكد السيسي، قوة روابط الأخوة والمحبة بين أبناء شعب مصر بمسلميه ومسيحيه ، مشددا على أن ما وقع من أحداث مؤسفة لن يزيد مصر والمصريين إلا عزما وإصرارا على مواجهة هذا الإرهاب الغاشم والقضاء عليه واقتلاعه من جذوره.

وبعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقيات مماثلة إلى مسيحيي مصر بالخارج بمناسبة عيد القيامة المجيد ، متمنيا لهم النجاح والسداد.

وأوفد السيسي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية مصطفى شريف محمود إلى كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس لحضور قداس عيد القيامة المقام بالكاتدرائية برئاسة البابا تواضروس الثاني.

ولحضور قداس الطوائف المسيحية بعيد القيامة، أوفد الرئيس كذلك كلا من محمد نجم الأمين برئاسة الجمهورية إلى طائفة الأقباط الكاثوليك، وكريم الديواني الأمين برئاسة الجمهورية إلى طائفة الأقباط الأنجيلية، وعبد العزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية إلى طائفة السريان الأرثوذكس، ومحمد يحيى الأمين برئاسة الجمهورية إلى الكنيسة الأسقفية، واللواء شرطة أشرف زغلول عبد الحميد إلى طائفة الروم الأرثوذكس، واللواء شرطة ناصر محمد عبد العزيز عامر إلى طائفة الروم الكاثوليك، واللواء شرطة إيهاب مختار إلى طائفة السريان الكاثوليك، واللواء شرطة خالد سليمان إلى طائفة الموارنة الكاثوليك، واللواء شرطة خالد شفيق إلى طائفة الكلدان الكاثوليك، واللواء شرطة عادل الزنكلوني إلى طائفة اللاتين الكاثوليك.