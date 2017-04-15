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تركيا في عهد أردوغان.. 5 محطات رئيسية (إنفوجراف)

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تركيا في عهد أردوغان.. 5 محطات رئيسية (إنفوجراف) تركيا في عهد أردوغان.. 5 محطات رئيسية (إنفوجراف)

مصراوي Masrawy

كتب - علاء المطيري:

في 3 نوفمبر 2002 بدأت رحلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى حكم تركيا بإعلان فوزحزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية وتوليه رئاسة الوزراء في 11 مارس من العام التالي، حيث كانت المحطة الأولى في مسيرة أردوغان بينما يمثل الاستفتاء المقرر له، غدًا الأحد، المحطة رقم 5، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.

ونشرت الوكالة، السبت، رسمًا توضيحيًا يرصد 5 محطات لتركيا في عهد أردوغان بين عامي 2002 و2017:

1- الانتخابات التشريعية
في 3 نوفمبر 2002 وصل حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، وأصبح رجب طيب أردوغان رئيسًا للوزراء في 11 مارس 2003.

2- أنقرة "عرابة الثورة السورية"
عندما اندلعت الثورة السورية عام 2011 لعبت أنقرة دور "عرابة الثورة السورية" بدعمها للمعارضة واستقبالها للهاربين من الخدمة العسكرية واللاجئين السوريين واتخاذها موقفًا من النظام السوري لصالح المعارضة.

3- محاولة الانقلاب الفاشلة
في 15 و16 يوليو 2016 شهدت تركيا محاولة انقلاب فاشلة قام بها مجموعة من ضباط الجيش؛ وقتل على إثرها 248 شخصًا، وأطلق أردوغان حملة وصفها بـ"التطهير" طالت 113 ألف شخص طُرد بعضهم من مناصبهم واعتقل آخرون وبدأت عملية تطهير طالت الجيش التركي.

وكان المتهم الرئيسي في محاولة الانقلاب هو الداعية الإسلامي عبد الله جولن، المتواجد في أمريكا.

4- المصالحة مع موسكو
بعدما أسقطت تريكا طائرة عسكرية روسية فوق الحدود السورية مع تركيا عام 2015 وتوتر العلاقات بين البلدين، التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سانت بطرسبرج الروسية في 9 أغسطس 2016؛ وكان هدف اللقاء إعادة بناء الثقة، والتي تلاها إطلاق تركيا عمليات عسكرية ضد مقاتلي تنظيم "داعش" والميليشيات الكردية في سوريا.

5- الاستفتاء
يتوجه المواطنون الأتراك غدًا إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في استفتاء يدعمه أردوغان لتعزيز صلاحياته وتحويل تركيا إلى نظام حكم رئاسي؛ وهو الأمر الذي تسبب في حودث توترات بين أنقرة وعدد من الدول الأوروبية.

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مصراوي Masrawy

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