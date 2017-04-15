ارتفاع أعداد قتلى تفجير الراشدين في سوريا إلى 75 قتيلاً

حلب - (د ب أ):

ارتفع أعداد القتلى والجرحى في التفجير الانتحاري الذي استهدف مكان تجمع حافلات أهالي بلدتي كفريا والفوعة في منطقة الراشدين غرب حلب من أهالي كفريا والفوعة مسلحي المعارضة .

وقال مصادر طبية في حلب، طلبت عدم الكشف عن أسمائها، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن أعداد القتلى حتى الآن وصلت إلى 75 قتيلاً وأكثر من 140 جريحا بينهم حالات حرجة".

وأضافت المصادر أن أعداد القتلى من أهالي كفريا والفوعة ومسلحي المعارضة تجاوزت 75 شخصا بينهم حوالي 25 طفلاً و35 من مسلحي المعارضة وبلغ عدد الجرحى أكثر من 140 ".

ويستمر دخول الحافلات من الجانبين، حيث بلغ عدد الحافلات التي دخلت من منطقة الراموسة إلى منطقة الراشدين 42 حافلة بينما دخلت الحافلات من منطقة الراشدين إلى حلب 50 حافلة وقد توجهت إلى منطقة جبريل شرق حلب .

وكان مصدر رفيع المستوى في المعارضة السورية اتهم النظام السوري بأنه دبر عملية التفجير التي استهدفت حافلات تقل أهالي كفريا والفوعة في منطقة الراشدين غرب حلب.