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هيجواين: «مباراة برشلونة صعبة.. أمر رائع إذا وصلنا إلى نصف النهائي»

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هيجواين: «مباراة برشلونة صعبة.. أمر رائع إذا وصلنا إلى نصف النهائي» هيجواين: «مباراة برشلونة صعبة.. أمر رائع إذا وصلنا إلى نصف النهائي»

التحرير

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سجل جونزالو هيجواين، هدفين ليقود يوفنتوس لتحقيق النقاط الثلاث أمام بيسكارا، ويصل البيانكونيري للنقطة 80، كما رفع رصيده من الأهداف إلى 23 هدفًا بالدوري الإيطالي.

وقال هيجواين في تصريحاته بعد المباراة إن الفوز اليوم هامًا لأنه يعني أننا نقترب إلى السكوديتو السادس على التوالي، هذا هو هدفنا، مضيفًا «يجب أن نستمر في التركيز على كل مباراة على حدة وأن نهتم بأنفسنا فقط». 

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واختتم حديثه حول مباراة العودة في دوري الأبطال: «يجب أن نرتاح ونستعد لمواجهة برشلونة بأفضل شكل ممكن لأنها ستكون مباراة صعبة جدًا، سيكون أمر رائع إذا وصلنا إلى نصف النهائي». 

يذكر أن يوفنتوس يواجه برشلونة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، كما عزز البيانكونيري صدارته للدوري ووسع الفارق مع أقرب منافسيه روما، الذي تعادل مع أتالانتا، إلى 8 نقاط.

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التحرير

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