نبيل معلول يقترب من تدريب منتخب تونس

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اقترب الاتحاد التونسي لكرة القدم، من تعيين المحلل الرياضي "نبيل معلول" في منصب المدير الفني لمنتخب نسور قرطاج، خلفًا للبولندي هنري كاسبرزاك الذي أُقيل من منصبه قبل أيام.

وأكد معلول توصله لاتفاق مبدئي مع المنتخب بنسبة 98%، من خلال استديو "بي أن سبورت"، حيث من المنتظر أن يتم ترسيم هذا القرار خلال الساعات المقبلة.

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ويستعد منتخب تونس لمواجهة منتخب مصر في يونيو المقبل، في أولى مواجهات الفريقين بتصفيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة بالكاميرون 2019.

كان نسور قرطاج قد خرجوا من دور الثمانية بكأس الأمم الأفريقية الأخيرة بالجابون أمام بوركينا فاسو وهو ما أدى بالاتحاد التونسى إلى إقالة كاسبرزاك وتعيين الوطنى نبيل معلول.