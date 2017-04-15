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أليجري: الآن نستطيع أن نفكر في برشلونة

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أليجري: الآن نستطيع أن نفكر في برشلونة أليجري: الآن نستطيع أن نفكر في برشلونة

التحرير

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حقق يوفنتوس فوز آخر في الدوري الإيطالي، ليكون الانتصار اليوم هو أفضل استعداد لمواجهة برشلونة الإسباني في إياب ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وسعى الإيطالي ماسيميليانو أليجري، المدير الفني للسيدة العجوز، في تصريحات إلى تهدئة المخاوف حول باولو ديبالا الذي خرج مصابًا من مباراة الفريق أمام بيسكارا، قائلًا: «تعرض ديبالا لالتواء طفيف وعلينا أن نكون متفائلين». 

وعن مباراة «الكامب نو» قال أليجري: «سيقوم برشلونة بالهجوم وستكون النصف ساعة الأولى مهمة، يجب أن يكون هدفنا هو التسجيل مثلما فعلنا أمام نابولي».

وأضاف: «هدفنا هو تسجيل هدفين، يجب أن نكون شجعان وواثقين بأنفسنا لأننا نستطيع أن نصل إلى نصف النهائي ولكن الأمر لن يكون سهلا"ً، أما بالنسبة للفوز على بيسكارا بهدفي جونزالو هيجواين، فقال إنه سعيد بالنتيجة ولكنه غير راض بشكل كامل عن الأداء.

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وأوضح المدير الفني الإيطالي: «أدى اللاعبون بشكل جيد لتحقيق الفوز ولكن كان يجب أن ندير اللقاء بشكل أفضل دون أن نهدر طاقتنا في ظل الحرارة المرتفعة اليوم هنا، لم نستغل المساحات بالشكل الأمثل وكان من الممكن أن نؤدي بشكل أفضل من ناحية الاستحواذ». 

واختتم: "من الممكن أن يحققوا 90 نقطة ولذلك نحتاج أن نصل إلى النقطة 91، ما زال لدينا عدد من المباريات الصعبة ولكن سنركز الآن على مباراة الأربعاء، بعد ذلك، نستطيع أن نفكر في مباراة جنوى". 

يذكر أن يوفنتوس عزز صدارته للدوري الإيطالي بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه روما الذي تعادل مع أتالانتا.

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التحرير

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