مانشستر سيتي يفوز على ساوثهامبتون بثلاثية

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تغلب فريق مانشستر سيتي على مضيفة ساوثهامبتون، بـ3 أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، على ملعب سانت ميريز، في إطار الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

تقدم المدافع كومباني بالهدف الأول للسيتي في الدقيقة 55 من عمر المباراة، قبل أن يضيف ليروي سان الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 77، وفي الدقيقة 80 سجل أجويرو ثالث أهداف السيتي.

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بهذه النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 64 يحتل بها المركز 3 في ترتيب جدول البريميرليج، بينما بقي ساوثهامبتون في المركز 9 برصيد 40 نقطة.