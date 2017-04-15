أخبار عاجلة

ضبط 44 كيلو من أسماك البقرة السامة في الإسكندرية -
مصدر كنسي: زيارة سرية للبابا تواضروس إلى طنطا لمتابعة تأمين الكنائس -
مقتل ثلاثة مدنيين وستة من طالبان في اشتباك جنوب أفغانستان -
الري ترفع درجة الاستعداد لـ"القصوى" خلال احتفالات شم النسيم -
التموين: استيلام 189 طن قمح محلي من المزارعين في ثاني أيام التوريد -
وزير الأوقاف: توزيع "شنط رمضان" على المحتاجين قبل بدء الشهر بـ10 أيام -
رئيس هيئة الإعلام مُهنئًا الأقباط بـ"عيد القيامة": يد الإرهاب لن تفرق بيننا -
تأجيل تجديد حبس 16 من "ألتراس أهلاوي" في التجمهر أمام النادي الأهلي لـ23 أبريل -
بشرى سارة.. الغرفة التجارية تعلن إنخفاض سعر السكر 4.5 جنيه للكيلو خلال شهرين -
سقوط عدة قذائف قرب المطار الدولي في مقديشو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. حظك اليوم

حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 16/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

Google+ Print
حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 16/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 16/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الجوزاء

مهنياً: تتلقى اتصالات لدعمك والوقوف إلى جانبك، فحاول الاستفادة من ذلك قدر المستطاع لفتح صفحة جديدة في عملك

عاطفياً: تعيش لحظات حب عاصفة ويصارحك الحبيب بأسراره، أنت محبوب جدّاً فاستغلّ الظرف لتقوية العلاقة 

صحياً: لا تتعجب من أوجاع الرأس والمعدة التي تنتابك باستمرار فهي نتيجة طبيعية للجو الضاغظ الذي تفرضه على نفسك

ابراج مكتوب

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

المصدر : ارب حظ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 16/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 16/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 16/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 16/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 16/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 16/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 16/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 16/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى