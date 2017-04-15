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فيديو| مرتضى للجبلاية: «ملعون الفيفا بتاعكو.. لو عند أهلكوا دم امشوا»

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فيديو| مرتضى للجبلاية: «ملعون الفيفا بتاعكو.. لو عند أهلكوا دم امشوا» فيديو| مرتضى للجبلاية: «ملعون الفيفا بتاعكو.. لو عند أهلكوا دم امشوا»

التحرير

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هاجم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مسؤولي اتحاد الكرة، مشيرًا إلى أنه تم تأجيل مباراة فريقه أمام المقاصة 24 ساعة، لتقام غدًا الأحد، بدلًا من اليوم السبت، دون إخطار ناديه بذلك.

وأضاف «مرتضى» خلال تصريحاته مساء اليوم السبت، للموقع الرسمي للنادي الأبيض، «البلد مش ناقصة لعب عيال، إنتوا بتتكلموا ليه إنتوا مش محلولين ما تخلوا عند أهلكوا دم وتمشوا، ملعون الفيفا بتاعتكوا، فيه قانون بلد ومحكمة قالتلكوا برة».

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وتابع، «ورحمة أمي هلف مصر كلها مركز شباب ونادي نادي، عشان أوريهم الجرايم اللي إنتوا عاملينها، ده إنتوا هتشوفوا مني سنة سودا، وإن عدتم عدنا».

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التحرير

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