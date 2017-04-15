حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأحد 16 أبريل 2017 مع ماغي فرح

برج الحمل
مهنياً: الانزواء الكلي لا يبشر بالأفضل بل يطلب إليك التأني والانتباه إلى معنوياتك وتخفيف النمط الذي تتبعه
عاطفياً: تعيش أوقاتاً سعيدة إلى جانب الشريك، وقد تساعده على حل مسألة تتعلّق به أو بأحد أقربائه
صحياً: حذار الإرهاق! إنه أحد المخاطر التي تصيب الصحة وتؤثر سلباً فيها
برج الثور
مهنياً: يحرك هذا اليوم أموراً في المجال المهني لحسن الحظ أن أرباب العمل يساندونك في كل خططك ومشاريعك
عاطفياً: تدخل مرحلة حاسمة على الصعيد العاطفي، تحقّق خلالها بعض الرغبات التي كنت تتمنى لو تتحقق يوماً ما
صحياً: بعض المصاعب غير الخطرة، واحتمال الاصابة بانتفاخ الرئتين
برج الجوزاء
مهنياً: تتلقى اتصالات لدعمك والوقوف إلى جانبك، فحاول الاستفادة من ذلك قدر المستطاع لفتح صفحة جديدة في عملك
عاطفياً: تعيش لحظات حب عاصفة ويصارحك الحبيب بأسراره، أنت محبوب جدّاً فاستغلّ الظرف لتقوية العلاقة
صحياً: لا تتعجب من أوجاع الرأس والمعدة التي تنتابك باستمرار فهي نتيجة طبيعية للجو الضاغظ الذي تفرضه على نفسك
برج السرطان
مهنياً: قرارات مصيرية حازمة، تجد نفسك مضطراً إلى اتخاذها في ظروف صعبة، وهذا تكون له ارتدادات سلبية بعض الشيء
عاطفياً: علاقة قديمة قد تعود إلى الواجهة بعد فراغ ملحوظ، لكن يستحسن توضيح الصورة حتى لا تندم مجدداً
صحياً: يجب التنبّه للعيون والقلب، لأن الفترة ملائمة للالتهابات التي قد تسبب مضاعفات
برج الأسد
مهنياً: يولد هذا اليوم جواً متوتراً حولك، ولو أنه يقيك من الانهيار أو التوتر أو التصادم مع بعض الزملاء الحسودين من نجاحك
عاطفياً: تحتاج اعتباراً من اليوم إلى الاهتمام بالشريك، وإلى المرونة في التعاطي معه بعيداً عن الاستفزاز، فهو لا يستحق منك إلا الخير
صحياً: عليك تفادي الهواء البارد والحرارة المتقلبة لأن خطر الالتهابات الرئوية لا يمكن تجاهله
برج العذراء
مهنياً: ما يطرأ اليوم قد يؤثر سلباً في معنوياتك، لكنه لا يتسبب بأحداث تذكر، وتبادر إلى إيجاد الحلول المناسبة لبعض المشاكل العابرة
عاطفياً: تعاني انكماشاً وتراجعاً ويخف وهجك قليلاً، إلا أنك تتوصل إلى استقرار أكبر وتبحث عن عمق المشاعر لا عن المغامرات العابرة
صحياً: تسعى لتوضيح الكثير من الأمور في حياتك لذا أنت بحاجة إلى كل طاقتك النفسية والفكرية والعصبية والجسدية
برج الميزان
مهنياً: يحثك هذا اليوم على مضاعفة الحذر، في مفكّرتك بنود عديدة ونشاطات متنوعة، تتطلب منك القيام بمجهود إضافي لتنفيذها
عاطفياً: يشير هذا اليوم إلى علاقة عاطفية لها دخل بأوضاع غير مستقرة نوعاً مع الشريك وتولد نفوراً وانزعاجاً بينكما
صحياً: تتمتّع بحيوية كبيرة وبروح حماسية شديدة وبنفسية مرتاحة من الضغوط
برج العقرب
مهنياً: يثير هذا اليوم أمراً ماضياً أو يجعلك تنتفض على وضع مهني مزعج، فتلفت أنظار الزملاء فيبادرون إلى معرفة ما يزعجك لمساعدتك
عاطفياً: تبدو الأجواء ممتازة وارتياح وطمأنينة وهدوء بعد العواصف الأخيرة التي هدأت بفضل حكمتك وتوصلك إلى حلول للمشاكل التي كنت تواجهها
صحياً: سواء أكنت في عطلة أم في العمل، لا تنس القيام بواجباتك الرياضية
برج القوس
مهنياً: يسهّل هذا اليوم أمامك الاتصالات ويدعوك إلى التصرف بهدوء وتحفظ، ولا سيما أنك تبدو متحمّساً جدّاً وقد تسرّع الخطى باتجاه بلورة مشروع شخصي
عاطفياً: يقوى الوهج العاطفي ويتحوّل الاهتمام إلى بعض الأولاد والقضايا العائلية، والى مسائل الحمل والولادة والتفكير في المستقبل
صحياً: عليك أن تكون متزناً ومعتدلاً في طعامك والتقيد بالإرشادات الطبية
برج الجدي
مهنياً: يحذرك الجو العام من تراجع معنوي ومن صدام مع المحيط، لكن نفّذ أهدافك ولا تتردّد في التخلّي عن بعض المشاريع التي تنفعك
عاطفياً: يرطّب هذا اليوم الأجواء العاطفية ويدفعها باتجاه ايجابي، وتجد حلاً لأغلبية الأمور العالقة والمشاكل الطارئة أو القديمة
صحياً: تكون في افضل حالاتك اليوم بعد تعافيك من وعكة صحية مفاجئة ألزمتك الفراش
برج الدلو
مهنياً: يشير هذا اليوم إلى خضات عامة ولكنه إيجابي بالنسبة إليك، لكن في العمل ثمة من يحاول التشويش على مقترحاتك للحط من عزيمتك
عاطفياً: لن يخفّ الوهج العاطفي هذا اليوم ولن تكون محرجاً أمام علاقة ناشئة، وفي المقابل تتلقى خبراً يحمل إليك تباشير لم تكن تتوقعها
صحياً: تمالك أعصابك اليوم قدر الإمكان، وانسحب من أي مكان تشعر فيه بضيق النفس
برج الحوت
مهنياً: يثير هذا اليوم بعض المواضيع المتعلقة برسوم أو بديون أو بعملية إرث، فتنهمك بها أملاً في التوصل إلى ما يرضيك
عاطفياً: اسأل عن الحبيب ولا تهمل مشاعره أكثر، وسانده وقف إلى جانبه لحل بعض القضايا العالقة أو الغامضة التي تلاحكما
صحياً: عليك الاستفادة من الطاقة الكبيرة التي تتمتع بها لاستعادة حماستك ونشاطك
ابراج مكتوب
برج الحمل
ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.
برج الثور
يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.
برج الجوزاء
قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.
برج السرطان
تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.
برج الأسد
ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.
برج العذراء
تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.
برج الميزان
لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.
برج العقرب
أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.
برج القوس
لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.
برج الجدي
تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.
برج الدلو
كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.
برج الحوت
استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.
المصدر: ارب حظ