مصدر ينفي العثور على دراجة مفخخة بالعمرانية: بلاغ "سلبي"

كتب - محمد شعبان:

أكد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، اليوم السبت، انتهاء فحص دراجة نارية بمنطقة العمرانية، اشتبه في احتوائها على عبوة ناسفة.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة باشتباه الأهالي في دراجة نارية بشارع ترعة الزمر.

وأكد المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن خبراء النفرقعات انتقلوا إلى محل البلاغ، وفرضوا طوقا أمنيا، حيث تبين سلبية البلاغ.

وأشار المصدر، إلى أنه تم تمشيط المنطقة بواسطة خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية المدربة؛ تحسبا لوجود أجسام غريبة.