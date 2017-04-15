أخبار عاجلة

ضبط 44 كيلو من أسماك البقرة السامة في الإسكندرية -
مصدر كنسي: زيارة سرية للبابا تواضروس إلى طنطا لمتابعة تأمين الكنائس -
مقتل ثلاثة مدنيين وستة من طالبان في اشتباك جنوب أفغانستان -
الري ترفع درجة الاستعداد لـ"القصوى" خلال احتفالات شم النسيم -
التموين: استيلام 189 طن قمح محلي من المزارعين في ثاني أيام التوريد -
وزير الأوقاف: توزيع "شنط رمضان" على المحتاجين قبل بدء الشهر بـ10 أيام -
رئيس هيئة الإعلام مُهنئًا الأقباط بـ"عيد القيامة": يد الإرهاب لن تفرق بيننا -
تأجيل تجديد حبس 16 من "ألتراس أهلاوي" في التجمهر أمام النادي الأهلي لـ23 أبريل -
بشرى سارة.. الغرفة التجارية تعلن إنخفاض سعر السكر 4.5 جنيه للكيلو خلال شهرين -
سقوط عدة قذائف قرب المطار الدولي في مقديشو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

القوات المسلحة تنظم مراسم قداس لعيد القيامة لمصابي الأحداث الإرهابية وأسرهم

Google+ Print
القوات المسلحة تنظم مراسم قداس لعيد القيامة لمصابي الأحداث الإرهابية وأسرهم القوات المسلحة تنظم مراسم قداس لعيد القيامة لمصابي الأحداث الإرهابية وأسرهم

مصراوي Masrawy

قداس عيد القيامة

القاهرة- (أ ش أ):

نظمت القوات المسلحة بالتنسيق مع الكنيسة، السبت، تزامنا مع إحتفال الإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد، مراسم لقداس عيد القيامة لمصابي الأحداث الإرهابية وأسرهم بالمجمع الطبي بالمعادي والجلاء.

وأرسلت الكنيسة وفدا كنسياً لإقامة القداس بحضور مصابي أحداث كنيستي مار جرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية ومصابي القوات المسلحة من الأقباط.

وأكدت القوات المسلحة أن إقامة القداس بالمستشفيات العسكرية يؤكد على التلاحم والروح الوطنية الواحدة التي تربط أبناء الوطن.

يقام القداس بحضور عدد من أهالي مصابي الأحداث الإرهابية بكنيستي طنطا والإسكندرية ومصابي القوات المسلحة في الحرب على الإرهاب من الأقباط والأطقم الطبية بمستشفيي المعادي والجلاء.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. كنائس المنيا تمتنع عن قبول التهنئة بالعيد.. وتخصص فترة لعزاء الشهداء

بالصور.. كنائس المنيا تمتنع عن قبول التهنئة بالعيد.. وتخصص فترة لعزاء الشهداء

بالفيديو والصور... محافظ سوهاج يقدّم التهنئة للكنائس والمطرانيات بمناسبة عيد القيامة

بالفيديو والصور... محافظ سوهاج يقدّم التهنئة للكنائس والمطرانيات بمناسبة عيد القيامة

"آثار تونا الجبل" بالمنيا تستقبل 81 زائرًا ألمانيًا وبرازيليًا.. "صور"

"آثار تونا الجبل" بالمنيا تستقبل 81 زائرًا ألمانيًا وبرازيليًا.. "صور"

ضبط 44 كيلو من أسماك البقرة السامة في الإسكندرية

ضبط 44 كيلو من أسماك البقرة السامة في الإسكندرية