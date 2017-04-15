القوات المسلحة تنظم مراسم قداس لعيد القيامة لمصابي الأحداث الإرهابية وأسرهم

القاهرة- (أ ش أ):

نظمت القوات المسلحة بالتنسيق مع الكنيسة، السبت، تزامنا مع إحتفال الإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد، مراسم لقداس عيد القيامة لمصابي الأحداث الإرهابية وأسرهم بالمجمع الطبي بالمعادي والجلاء.

وأرسلت الكنيسة وفدا كنسياً لإقامة القداس بحضور مصابي أحداث كنيستي مار جرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية ومصابي القوات المسلحة من الأقباط.

وأكدت القوات المسلحة أن إقامة القداس بالمستشفيات العسكرية يؤكد على التلاحم والروح الوطنية الواحدة التي تربط أبناء الوطن.

يقام القداس بحضور عدد من أهالي مصابي الأحداث الإرهابية بكنيستي طنطا والإسكندرية ومصابي القوات المسلحة في الحرب على الإرهاب من الأقباط والأطقم الطبية بمستشفيي المعادي والجلاء.