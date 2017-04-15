بدء قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بترتيل الترانيم –فيديو

تقرير-​ إسلام مصدق:

بدأ الشمامسة وخورس الكنيسة الكاتدرئية، مساء السبت، في ترتيل الترانيم والتسبيحة وأناجيل القداس استعدادا لبدء قداس عيد القيامة المجيد.

وتزينت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، استعدادًا لصلاة عيد القيامة المجيد، التي ستقام مساء اليوم السبت.

وارتدت الكنيسة حلة العيد الذهبية، وتم تركيب سرادقات حمراء وذهبية، استعداد لصلاة العيد.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أوفد رئيس ديوان رئيس الجمهورية، مصطفى شريف محمود، إلى مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لحضور قداس عيد القيامة المجيد، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجموع الأقباط الأرثوذكس.