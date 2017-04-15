محافظ القليوبية يبحث الاستعدادات لأعياد شم النسيم

القليوبية - أسامة علاء الدين:

بحث محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي، اليوم السبت، استعدادات الأجهزة المعنية باحتفالات شم النسيم، خلال اجتماع طارئ حضره السكرتير العام، ورؤساء المدن والأحياء، والأمن والمرور والصحة والتموين والكهرباء والزراعة والري والنظافة والمسطحات المائية.

وأكد عشماوي، خلال الاجتماع، على ضرورة رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة، ووجه بإعداد خطة محكمة لتأمين الحدائق وأماكن التجمعات، مخاطبًا رؤساء المدن بمساعدة الأجهزة الأمنية في عملية التأمين، والدفع بفرق إنقاذ على النيل لتلافي حوادث الغرق.

كما كلف مديرية التموين بإعداد خطة للعاملين بأجهزة الرقابة التموينية والتجارية بالمحافظة، للتأكد من وفرة السلع الرئيسية والمهمة، خاصة الخبز البلدي والأسماك الطازجة والمملحة، وتشكيل لجنة فورية للتأكد من المنتجات المعروضة.

كما طالب برفع درجة الاستعداد في جميع منافذ تقديم الخدمة التابعة لمديرية الشؤون الصحية في نطاق المحافظة، وشدد على توفير أمصال التسمم بجميع المستشفيات والعيادات المتنقلة، وتفعيل المركز الطبي الموجود بحدائق القناطر.​