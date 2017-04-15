بالصور.. إخضاع كنائس السويس لإجراءات تأمين صارمة بالتزامن مع عيد القيامة

السويس - حسام الدين أحمد:

كثفت قوات الشرطة وعناصر الجيش الثالث الميداني فى السويس، اليوم السبت، من تواجدها بمحيط كنائس السويس، في ليلية قداس عيد القيامة.

وشددت القوات من إجراءات التفتيش على جميع المترددين على الكنائس.

ووضعت مديرية أمن السويس بوابات للكشف عن المعادن، مع فحص حقائب السيدات وتفتيش الأطفال من خلال عناصر الشرطة النسائية، مع تواجد طاقم "الكلابة"؛ لفحص أية حقائب أو مركبات مشتبه فيها.

وفرضت قوات الشرطة حرمًا أمنيًا بمحيط الكنائس الكائنة على الطرق الرئيسية، امتدت لمسافة 400 متر، ومنعت السيارات من الانتظار في محيطها، مع غلق الشوارع الفرعية المؤدية إليها بكردونات أمنية.

كما انتشرت الأكوال الأمنية في شوارع السويس، وضمت عناصرًا من مباحث السويس، بالإضافة إلى فرق من الأمن العام والأمن الوطني وعناصر من الشرطة العسكرية.