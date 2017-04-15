ننشر جدول زيارة بابا الفاتيكان للقاهرة يومي 28 و29 أبريل الجاري

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قال موقع "الخدمة الكاثوليكية الإخبارية" إن بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس سيلتقى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وممثلين عن الكنيسة الكاثوليكية فى جولة تستغرق يومين فى مصر.

وأضاف الموقع أن بابا الفاتيكان سيصل القاهرة فى 28 أبريل الجارى، وسيعقد مؤتمر سلام عالمى، وسيحضر قداسًا مع المجتمع الكاثوليكى فى القاهرة يوم 29 أبريل، قبل أن يعود إلى روما فى اليوم نفسه.

وأوضح الموقع، أن الزيارة هى الزيارة الـ18 للبابا خلال الأربعة سنوات الماضية لدول مختلفة، والـ7 التى يزور فيها دولة ذات أغلبية مسلمة، لافتا إلى أن البابا فرانسيس، البابا الثانى الذى يزور مصر، بعد البابا يوحنا بولس الثانى الذى زار القاهرة وجبل سيناء فى عام 2000.

ونشر الموقع جدول البابا فى القاهرة

الجمعة

10:45 صباحا: المغادرة من مطار ليوناردو الدولى دافنشى بروما إلى القاهرة

2:00 ظهرا: الوصول إلى مطار القاهرة ..والاستقبال الرسمى فى قصر الرئاسة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ أحمد الطيب

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4:40 مساء: لقاء مع السلطات المحلية، وخطاب الرئيس السيسى والبابا فرانسيس، ثم زيارة البابا تواضروس، وخطاب لقداسة البابا فرانسيس والبابا تواضروس.

السبت

10:00 صباحا: قداس فى القاهرة

12:15 ظهرا: الغداء مع قساوسة مصر والوفد البابوى

3:15 عصرا: صلاة بحضور القساوسة ثم مراسم وداع البابا الذى يلقى فيه كلمة

5:00 مساء: المغادرة من مطار القاهرة إلى روما

8:30 مساء: الوصول إلى مطار سيامبينو بروما