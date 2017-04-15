وزير البترول يتفقد «حريق التجمع»: الحادث لم يؤثر على توافر البوتاجاز

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تفقد طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم السبت، موقع حريق خط أنابيب نقل المنتجات البترولية "السويس- القطامية" بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

أكد الملا، في بيان له، أنه تم السيطرة على الحريق بالتعاون بين شركات قطاع البترول والدفاع المدني والقوات المسلحة، وأنه جاري تنفيذ أعمال تبريد الخط، وستستبدل شركة أنابيب البترول الجزء التالف نتيجة الحادث بجزء جديد، تمهيدًا لعودة ضخ منتج البوتاجاز مرة أخرى فور انتهاء أعمال التبريد.

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وأوضح أن الحادث لم يؤثر على توافر منتج البوتاجاز، وأن المخزون الاستراتيجي آمن ويلبى جميع احتياجات السوق المحلي، وأن حركة نقل البوتاجاز مستقرة من المستودعات إلى محطات التعبئة.