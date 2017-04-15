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وزير النقل: زيادة جديدة في أسعار تذاكر المترو

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وزير النقل: زيادة جديدة في أسعار تذاكر المترو وزير النقل: زيادة جديدة في أسعار تذاكر المترو

التحرير

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قال هشام عرفات، وزير النقل، إنه ينتظر حتى الانتهاء من أعمال إنشاء لخط الثالث للمترو أواخر 2019، حتى يتم تحديد سعر تذكرة المترو، وفقًا لعدد المحطات.

وأضاف عرفات، في تصريح صحفي، بمقر مجلس الوزراء، اليوم السبت، أن سعر التذكرة الذي سبق زيادته إلى 2 جنيه ثابت، حتى الانتهاء من الخط الثالث وبداية من تاريخ الانتهاء سيتم تحديد سعر التذكرة، وفقًا لعدد المحطات.

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وأشار إلى أنه سيتفقد عددًا من المحطات استعداد لاحتفالات عيد القيامة المجيد وشم النسيم، حيث سيقوم بجولة لمحطات العباسية ومارجرجس وسانت تريزا، لتفقد التجهيزات والخدمات الفنية بهذه المحطات.

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التحرير

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