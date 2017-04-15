أخبار عاجلة

ضبط 44 كيلو من أسماك البقرة السامة في الإسكندرية -
مصدر كنسي: زيارة سرية للبابا تواضروس إلى طنطا لمتابعة تأمين الكنائس -
مقتل ثلاثة مدنيين وستة من طالبان في اشتباك جنوب أفغانستان -
الري ترفع درجة الاستعداد لـ"القصوى" خلال احتفالات شم النسيم -
التموين: استيلام 189 طن قمح محلي من المزارعين في ثاني أيام التوريد -
وزير الأوقاف: توزيع "شنط رمضان" على المحتاجين قبل بدء الشهر بـ10 أيام -
رئيس هيئة الإعلام مُهنئًا الأقباط بـ"عيد القيامة": يد الإرهاب لن تفرق بيننا -
تأجيل تجديد حبس 16 من "ألتراس أهلاوي" في التجمهر أمام النادي الأهلي لـ23 أبريل -
بشرى سارة.. الغرفة التجارية تعلن إنخفاض سعر السكر 4.5 جنيه للكيلو خلال شهرين -
سقوط عدة قذائف قرب المطار الدولي في مقديشو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو| محافظ كفر الشيخ: «بشتغل أوفر تايم عشان بحب أساعد الناس»

Google+ Print
فيديو| محافظ كفر الشيخ: «بشتغل أوفر تايم عشان بحب أساعد الناس» فيديو| محافظ كفر الشيخ: «بشتغل أوفر تايم عشان بحب أساعد الناس»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إنه حريص على خدمة الأهالي وتلبيه جميع الاحتياجات والطلبات، مضيفا:"أنا بقعد في المكتب لحد 11 بليل والناس بتشفق عليا".

وتابع نصر، خلال حواره ببرنامج " طريق الخير"، المذاع عبر فضائية "العاصمة":"المداومة والمتابعة عمل شاق ونحرص على التواحد على رأس الحدث"، موضحا أن أنه يقوم بجولات ميدانية يوميًا في مختلف المراكز والقرى فضلًا عن المنتديات والملتقيات.

شاهد أيضا

واستكمل: "كل يوم سبت في اجتماع لتلقي شكاوي المواطنين، خدمة الناس بتسعدني وبقعد أوفر تايم بس عند ربنا عشان بحب أساعد الناس".

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور... محافظ سوهاج يقدّم التهنئة للكنائس والمطرانيات بمناسبة عيد القيامة

بالفيديو والصور... محافظ سوهاج يقدّم التهنئة للكنائس والمطرانيات بمناسبة عيد القيامة

فيديو.. لحظة مرور السيارة فوق طفل ثلاث سنوات لانشغال السائق بمكالمة تلفونية

فيديو.. لحظة مرور السيارة فوق طفل ثلاث سنوات لانشغال السائق بمكالمة تلفونية

بالفيديو شاهد اغرب حادثة اختفاء لسيدة اثناء بث مباشر على التليفزيون

بالفيديو شاهد اغرب حادثة اختفاء لسيدة اثناء بث مباشر على التليفزيون

مدير أعمال ''أوكا'' يرد على اتهام مي كساب بمفاجأة في قضية التزوير - فيديو

مدير أعمال ''أوكا'' يرد على اتهام مي كساب بمفاجأة في قضية التزوير - فيديو