فيديو| محافظ كفر الشيخ: «بشتغل أوفر تايم عشان بحب أساعد الناس»

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قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إنه حريص على خدمة الأهالي وتلبيه جميع الاحتياجات والطلبات، مضيفا:"أنا بقعد في المكتب لحد 11 بليل والناس بتشفق عليا".

وتابع نصر، خلال حواره ببرنامج " طريق الخير"، المذاع عبر فضائية "العاصمة":"المداومة والمتابعة عمل شاق ونحرص على التواحد على رأس الحدث"، موضحا أن أنه يقوم بجولات ميدانية يوميًا في مختلف المراكز والقرى فضلًا عن المنتديات والملتقيات.

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واستكمل: "كل يوم سبت في اجتماع لتلقي شكاوي المواطنين، خدمة الناس بتسعدني وبقعد أوفر تايم بس عند ربنا عشان بحب أساعد الناس".