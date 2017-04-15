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وزير النقل: 6 قطارات مكيفة لتدعيم الخط الثاني بمترو الأنفاق

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وزير النقل: 6 قطارات مكيفة لتدعيم الخط الثاني بمترو الأنفاق وزير النقل: 6 قطارات مكيفة لتدعيم الخط الثاني بمترو الأنفاق

التحرير

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تفقد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم السبت، عدد من المحطات بالخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق، للاطمئنان على التجهيزات الخاصة بالمحطات، استعدادًا لاحتفالات عيد القيامة المجيد وشم النسيم، وذلك برفقة اللواء قاسم حسين، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، وقيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو.

بدأت الجولة بتفقد عدد من محطات الخط الأول بدءً من محطة الدمرداش وصولًا إلى الشهداء والسادات حتى مارجرجس، ثم تفقد عددًا من محطات الخط الثاني بدءً من محمد نجيب ومحطة العتبة حيث استقل القطار إلى محطة الأهرام بالخط الثالث ثم إلى محطة العباسية. 

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واطمئن وزير النقل على جاهزية وتأمين المحطات، وعلى انتظام جداول التشغيل وزمن التقاطر وسير العمل بالمترو، لافتًا إلى أن هناك تنسيق تام مع شرطة النقل والمواصلات لتأمين المترو.

وأثناء الجولة التقى الوزير عددًا من الركاب، واستمع إلى آرائهم حول مستوى الخدمة المقدمة، موضحًا أن تطوير الخط الأول من أولويات الوزارة، كما سيتم تدعيم الخط الثاني بـ6 قطارات مكيفة (تحت الطرح).

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التحرير

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