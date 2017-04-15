سفير مصر في بولندا: تشكيل لجنة صداقة برلمانية بين البلدين

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قال حسام القاويش، سفير مصر في بولند، إن وزير الخارجية، سامح شكري، كلفه بضرورة إيلاء العلاقات البرلمانية أهمية متقدمة في العلاقات الثنائية المصرية البولندية، ولذلك يتم التواصل المستمر مع البرلمان البولندي، لحشد التأييد لإقامة مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية البولندية في مجلس النواب البولندي، واجتذاب العدد القانوني اللازم لتشكيلها.

أضاف القاويش أن هذه الجهود المتواصلة للسفارة المصرية في وارسو نجحت بالتعاون مع مجلس النواب البولندي في تشكيل مجموعة صداقة برلمانية مصرية بولندية، تم الإعلان عن تشكيلها رسميًا يوم 6 أبريل الجاري، بعد إتمام الإجراءات اللازمة، طبقًا للوائح والقواعد البرلمانية المعمول بها.

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وأشار إلى أن تلك المجموعة تعد إطارًا مهمًا لتطوير العلاقات بين البرلمان المصري ونظيره البولندي، من حيث تبادل وجهات النظر حول القضايا المختلفة التي تهم الجانبين، والإطلاع على التشريعات والقوانين، وتعزيز التواصل بين ممثلي الشعب في كل من مصر وبولندا، فضلًا عن أنها تعتبر أداة داعمة للعلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية بين البلدين.