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وزيرة التخطيط: إعداد قاعدة بيانات من أجل خريطة «وصف مصر»

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وزيرة التخطيط: إعداد قاعدة بيانات من أجل خريطة «وصف مصر» وزيرة التخطيط: إعداد قاعدة بيانات من أجل خريطة «وصف مصر»

التحرير

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عقدت وزارة التنمية المحلية، اليوم السبت، مؤتمرًا صحفيًا، بحضور وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد.

أعلن الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية، عن أنه جاري تحديد أماكن لإنشاء جامعة جديدة بكل محافظة، على أن يتم تزويدها بأقسام تكنولوجيا وعلمية جديدة، وفقًا للتقنيات المستخدمة فى الدول المتقدمة.

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من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط أنه جاري التنسيق مع وزارة التنمية، لإعداد قاعدة بيانات متكاملة، من أجل الخريطة المعلوماتية "وصف "، التي تعدها "التنمية المحلية" عن المحافظات والمدن والقرى.

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التحرير

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