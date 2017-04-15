الركود يضرب سوق السيارات.. والزبائن: «مش عارفين نشتري فيرنا»

التحرير

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لم يعد سوق السيارات في الحي العاشر بمدينة نصر، يشهد ذلك الإقبال الذي طالما عُرف عنه على مدار سنوات طويلة، والذي بدوره رجحه ليكون الوجهة الرئيسية لراغبي شراء السيارات في مصر، غير أن الآونة الأخيرة شهدت حالة من الركود الشديد في السوق بشكل واضح، إلى الحد الذي جعل من إتمام عملية بيع واحدة أمر مستبعد.

وتحرص "التحرير" على تقديم صورة لحالة سوق السيارات المستعملة في مصر بشكل أسبوعي، حيث شهد السوق هذا الأسبوع حالة واضحة من الركود والنفور، من قبل التجار والأفراد الراغبين بالشراء أو البيع على حد سواء.

وبحسب عدد كبير من التجار، الذين تواجدوا أمس الجمعة بسوق السيارات، فإنهم يعانون منذ شهور طويلة من الركود، للحد الذي وصل بهم للفشل في بيع سيارة واحدة منذ فترة تتجاوز 3 أشهر، الأمر الذي جعلهم يتجهون لاتخاذ إجراءات بتقليل هامش الربح الخاص بهم من عمليات البيع، كمحاولة لجذب المشتري.

وقال مصطفى مجدي، أحد الأشخاص الذين تواجدوا بسوق السيارات بغرض الشراء، إن الأسعار لم تعد في متناول الطبقات ميسورة الحال، فارتفاع قيمة الإصدارات التي كان منذ شهور قليلة يمكن الحصول عليها بسعر لا يتجاوز 50 ألف جنيه، إلى ما يقرب من 90 ألف جنيه، خلق حالة واضحة من الركود.

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وأكد مجدي أن بعض الإصدارات الشهيرة، والتي كان يُنظر إليها على أنها "شعبية" على غرار هيونداي فيرنا وشيفروليه أفيو، ارتفعت ما لا يقل عن 40 ألف جنيه عن سعرها الحقيقي، وذلك في الموديلات 2008 و 2009 و2010، والتي لم تتأثر بارتفاع سعر الدولار، مبديًا غضبه من وصول تلك الإصدارات لهذا المستوى من الأسعار.

وعلى مستوى التجار معتادي التواجد في سوق السيارات في يومي نشاطه الجمعة والأحد، أكد شريف حسن، أن هناك اتجاه سائد لدى معظم التجار بتقبل الخسارة والنزول بسعر السيارة للحد الذي قد لا يوفر له أي هامش من الربح، بغرض التخلص من السيارة، وذلك على الرغم من قيامه بشرائها بالمتسويات الحالية للأسعار، على حد ذكره.

وعلى النقيض، أبدى بعض التجار إصرارً واضحًا على مواقفهم، حيث أكد أحمد جمال، أحد التجار في سوق السيارات، أن حالة الركود - وإن طالت - فإن من الممكن مواجهتها بتشغيل السيارات في شركتي طلب السيارات الأجرة "أوبر" و"كريم"، وهو الأمر الذي قد يمثل حلًا لأزمة التجار.

وأشار جمال إلى أن حالة الركود لا تزال تلقي بظلالها على السوق بشكل واضح، إلا أن تشغيل السيارات في "أوبر" و"كريم" قد يعطي لبعض التجار مساحة لتخفيض سعر السيارة لإتمام عملية البيع، لاسيما أنها حققت له ربح أثناء عملها في الشركتين.