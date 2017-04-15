«البوندسليجا»| أوجسبورج يفوز على كولن.. ولايبزيج يكتسح فرايبورج

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فاز فريق أجسبورج على نظيره كولن، بهدفين لهدف، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم السبت، على ملعب إمبولس آرينا، لحساب الأسبوع الـ29 من الدوري الألماني.

تقدم أجسبورج في الدقيقة الـ5 عن طريق اللاعب مارتن هينتيرجير، ليضيف أوجسبورج الهدف الثاني في الدقيقة الـ23 عن طريق اللاعب باول فيرهايخ، من ركلة جزاء.

بينما أحرز هدف كولن الوحيد اللاعب فيليب ماكس مدافع أوجسبورج في الدقيقة الـ65، بالخطأ في مرماه.

ورفع أوجسبورج رصيده للنقطة 32 محتلًا المركز السادس عشر الجدول، بينما توقف رصيد كولن عند النقطة 40 في المركز السابع في البوندسليجا.

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وفي نفس الجولة فاز فريق لايبزيج على نظيره فرايبورج، برباعية نظيفة، على ملعب ريد بول آرينا.

حيث سجل رباعية لايبزيج كل من يوسف بولسن، وتيمو وبرنير، ونابي كيتا، ودييجو ديم، في الدقائق الـ90،51،42،36.

وبهذا الفوز رفع لايبزيج رصيده للنقطة 61 في المركز الثاني، ليواصل مطاردته لبايرن ميونيخ برصيد 68 نقطة، بينما توقف رصيد فرايبورج عند النقطة الـ41 محتلًا المركز السادس بجدول المسابقة.