ليفربول ينعى ضحايا كارثة «هيلزبره» في الذكرى الـ28

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قدم نادي ليفربول الإنجليزي، تعازيه لجميع من تأثر بحادثة هيلزبره التي وقعت قبل 28 عامًا، وراح ضحيتها 96 مشجعًا، مؤكدًا بأنه لن ينسى الضحايا الذين لقوا حتفهم أبدًا.

ونشر الموقع الرسمي للريدز: «خسر 69 طفل وامرأة ورجل أرواحهم خلال نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين ليفربول ونوتينجهام فوريست في ١٥ إبريل ١٩٨٩، وتحلت عائلات الضحايا والناجين خلال الـ28 سنة الماضية بشجاعة كبيرة وإصرار وعزيمة».

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وأوضح الموقع: «هذا وتوصلت هيئة المحلفين بأن ضحايا الكارثة الـ96 قتلوا دون وجه حق وأن جماهير النادي لم ترتكب أي فعل تسبب في الكارثة».