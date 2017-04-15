صاحب محل ورود بطنطا: الأقباط عزفوا عن الشراء بعد تفجير "مارجرجس".. (صور)

الغربية - مروة شاهين:

تعاني محلات الورود بطنطا حالة من الكساد بعد حادث تفجير كنيسة مارجرجس بالمدينة، إثر حالة الحزن التي سيطرت على الأقباط هناك.

وقال أحمد الشافعي، صاحب محل ورد، إنه اشترى ورودًا بأكثر من 5 آلاف جنيه قبل تفجير الكنيسة بيوم واحد، كما اعتاد مع كل عيد قيامة في كل عام، مشيرًا إلى أنه لم يبع أية ورود بالتزامن مع حالة الحزن التي خيمت على الكنائس.

وأوضح "الشافعي" أنهم أصبحوا لا يبيعون الورود إلا في حفلات الزفاف وأعياد الأقباط في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية واستغناء المواطنين عن السلع الترفيهية، ولكن التفجيرات قضت على الرواج التجاري للورود في هذا الموسم.

وأضاف أنه اعتاد كل عام تزيين صليب كنيسة مارجرجس بطنطا بالورود البلدية الحمراء والبيضاء والعنوق الخضراء، التي تستخدم خصيصًا في تزيين الصلبان.