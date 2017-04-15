محافظ القليوبية يبحث مع مندوب حاكم الشارقة إنشاء مستشفى للحروق والسموم

القليوبية - أسامة علاء الدين:

استقبل محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي، اليوم السبت، أمجد الصغير مندوب حاكم الشارقة، في حضور الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، ومجموعة من نواب البرلمان عن دائرة قليوب، وذلك لبحث استلام الأرض المقرر إنشاء مستشفى متكامل للحروق والسموم عليها في مدينة القناطر الخيرية.

وأوضح المحافظ، في تصريحات صحفية أعقبت الاجتماع، أن المستشفى يضم 16 وحدة عناية مركزة، و30 سريرًا، بالإضافة إلى قسم العيادات الخارجية والصيدلية، والاستقبال والطوارئ، وقسم للعمليات، وسكن العاملين والخدمات المساندة.

ومن جانبه، قال مندوب حاكم الشارقة إن الإنشاءات تقرر لها أن تكون على أعلى مستوى من التكنولوجيا، مشيرًا إلى نظام كامل للحرائق والتكييف المركزي.

وفي السياق، بحث المحافظ مع المسؤول الإماراتي فرص بناء مستشفى للطوارئ على أرض مستشفى قليوب العام، خدمةً لأهالي المدينة.