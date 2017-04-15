4 عقوبات في انتظار الزمالك حال الانسحاب أمام المقاصة

التحرير

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كشف مصدر في لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن هناك 4 عقوبات تنتظر الزمالك، حال عدم ذهابه لملعب بترو سبورت، غدًا لخوض مباراة مصر المقاصة.

وأوضح المصدر، لـ«التحرير» أن حكم اللقاء سينتظر 20 دقيقة، وإذا لم يتواجد الزمالك في أرض الملعب يعتبر المقاصة فائزا بهدفين دون رد، بالإضافة إلى خصم 3 نقاط من الزمالك آخر الموسم، وتغريمه 200 ألف جنيه، بجانب تحمله كافة مصاريف المباراة من إعلانات وحقوق بث.

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كان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أعلن أن الفريق لن يذهب إلى ملعب بترو سبورت، لخوض مباراة المقاصة، وطالب بتأجيلها إلا أن اتحاد الكرة أرسل خطابًا رسميًا للنادي يؤكد أن اللقاء سيقام في موعده غدًا.