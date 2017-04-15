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تسجيلات سويلم تثير الغضب في «الجبلاية»

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تسجيلات سويلم تثير الغضب في «الجبلاية» تسجيلات سويلم تثير الغضب في «الجبلاية»

التحرير

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سيطرت حالة من الغضب الشديد على أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، بعد تصريحات مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بشأن الخطاب الذي تم إرساله لإقامة مباراة الفريقين غدًا الأحد.

وعلمت «التحرير» أن أعضاء المجلس بدأوا في التخطيط للإطاحة بسويلم، من منصب المدير التنفيذي للاتحاد لأن حديثه مع رئيس الزمالك، وضعهم في ورطة كبيرة خاصة، وأن الأخير قام بتسجيل المحادثة الهاتفية بينه وبين سويلم، وقرر التقدم ببلاغ للنائب العام يتهم فيه أعضاء اتحاد الكرة بالتزوير.

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وأعلن مرتضى منصور، في وقتً سابق عن تقدمه ببلاغ للنائب العام يتهم فيه اتحاد الكرة بالتزوير، وأكد أن ثروت سويلم أخطره أن أحمد مجاهد، ومجدي عبد الغني، هما من قاما بإرسال خطاب إقامة مباراة والزمالك والمقاصة في موعده وأنه لم يوقع على الخطاب لأنه لم يتواجد في اتحاد الكرة.

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التحرير

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