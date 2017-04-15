مكافأة للاعبي سموحة بعد التأهل الإفريقي

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قال عاطف حنفي، مدير الكرة بنادي سموحة، إن فرج عامر، رئيس مجلس إدارة النادي، قرر صرف مكافأة إجادة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد تأهله لدور الـ16 ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتنص اللائحة الخاصة بالفريق السكندري على صرف مكافأة قدرها 15 ألف جنيه، لكل لاعب بالفريق في حالة تأهله لدور المجموعات بالبطولة الإفريقية.

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وتأهل سموحة إلى دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد فوزه على بيدفيست بهدف دون رد في لقاء الإياب بدور الـ32 مكرر الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية.