بالفيديو.. بازوكا: الفوز على بتروجيت يمنحنا دفعة معنوية كبيرة

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أكد محمد بازوكا، لاعب الاتحاد السكندري، أن فوز فريقه على مضيفه بتروجيت «مهم للغاية»، خاصة أنه جاء على فريق قوي، مشيرًا إلى أن الـ3 نقاط ستمنح لزعيم الثغر دفعة معنوية في الفترة المقبلة.

وتابع «بازوكا» خلال تصريحاته لقناة «النيل للرياضة»، أن لاعبي الاتحاد بذلوا مجهودًا كبيرًا خلال اللقاء، معلقًا «فوز صعب جدًا، عندنا في إسكندرية ما ينفعش نخسر ماتشين ورا بعض، بعد الهزيمة من الأهلي».

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وأضاف، أن الإسباني خوان ماكيدا، المدير الفني للفريق، طالب اللاعبين بالتمركز بشكل سليم خلال اللقاء للتصدي لاستحواذ الفريق البترولي على الكرة معظم أوقات اللقاء، موجهًا الشكر للجمهورالذي يقف خلف الفريق دائمًا.

وتغلب زعيم الثغر على مضيفه بتروجيت، بهدف مقابل لاشيء أحرزه «بازوكا»، خلال اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الـ22 من بطولة الدوري الممتاز.