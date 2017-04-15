مرتضى منصور يتهم «الجبلاية» بالتزوير

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أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لم يطلب تأجيل مباراة الفريق الكروي أمام مصر المقاصة من البداية، موضحًا أن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات هو من قام بالتأجيل من تلقاء نفسه.

ورد مرتضى منصور، على خطاب اتحاد الكرة الذي تم إرساله إلى الزمالك ومصر المقاصة، بشأن إقامة المباراة مساء الغد قائلاً: «تمت سرقة ختم ثروت سويلم الذي لم يكن متواجد في اتحاد الكرة».

وتابع: «كان هناك حديث بيني وبين القيادات الأمنية، وتم التأكيد على أن الأمن لم يطلب تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة إلى يوم الأحد».

وأضاف رئيس الزمالك: «لن أترك حق النادي وأوجه رسالة تحذير إلى الثنائي أحمد مجاهد ومجدي عبد الغني.. ثروت سويلم أكد أن الختم تمت سرقته، ولن أوقع على خطاب اتحاد الكرة ولن أخوض المباراة غدًا».

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وأعلن مرتضى منصور عن نيته في تقديم بلاغ للنائب العام بسبب تزوير خطاب اتحاد الكرة للزمالك ومصر المقاصة، مجددًا تأكيده على عدم ذهاب فريق الزمالك إلى الملعب غدًا لخوض المباراة.

واختتم منصور تصريحاته: «اتفقت مع محمد عبد السلام رئيس مصر المقاصة على عدم خوض المباراة غدًا، وتم إرسال خطاب إلى اتحاد الكرة بذلك».