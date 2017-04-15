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فقيه دستوري: دور مجلس الدولة «المراجعة» وليس إصدار الفتوى

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فقيه دستوري: دور مجلس الدولة «المراجعة» وليس إصدار الفتوى فقيه دستوري: دور مجلس الدولة «المراجعة» وليس إصدار الفتوى

التحرير

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قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن مجلس الدولة اختص بمراجعة مشروع القانون المحال إليه من مجلس النواب بشأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وفقًا للقاون والدستور.

وأوضح السيد في تصريح لـ"التحرير"، أن دور مجلس الدولة يتمثل في المراجعة وليس إصدار الفتوى بشأن التعديلات المحالة إليه من البرلمان، ولكن يتعين على مجلس النواب أن يتحمل مسئوليته تجاه تلك المحلاظات.

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وتابع الفقيه الدستوري: "عليه أن يصحح هذا المشروع بناءً على ملاحظات قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، حتى لا يحكم مستقبلًا على القانون بعدم الدستورية في حالة الطعن".

وأكد أن رأي مجلس الدولة تجاه مشروع القانون ليس ملزمًا وإنما يأخذ صفة وجوب الاعتبار، مستدركًا: "إرسال مشروعات القوانين لمجلس الدولة ليس عبثًا أو من باب اللهو ولكن لكونه الجهة المتخصصة لضبط وصياغة تلك المشروعات".

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التحرير

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