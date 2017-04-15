«الخولي»: ملاحظة مجلس الدولة بشأن قانون الهيئات القضائية «غير ملزمة»

التحرير

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قال النائب إيهاب الخولي، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن ملاحظة قسم التشريع بمجلس الدولة بشأن رفض تعديلات قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، لشبهة عدم الدستورية، غير ملزمة للبرلمان.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحفاظين، في تصريح لـ"التحرير"، أن اللجنة التشريعية والدستورية ستجتمع للرد على ذلك وبحث الأخذ بتوصيات مجلس الدولة أو رفضها أو إيجاد طريقة أخرى.

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يذكر أن قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، انتهى إلى رفض مشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، الذي وافق عليه مجلس النواب بشكل مبدئي قبل أسبوعين وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته.