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تعليق «تشريعية» البرلمان على رفض مجلس الدولة «الهيئات القضائية»

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تعليق «تشريعية» البرلمان على رفض مجلس الدولة «الهيئات القضائية» تعليق «تشريعية» البرلمان على رفض مجلس الدولة «الهيئات القضائية»

التحرير

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قال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنهم لم يخطروا المجلس بقرار مجلس الدولة برفض تعديلات اختيار رؤساء الهيئات القضائية، مؤكدًا أن اللجنة ستحدد اجتماعا قريبا لنظر الأمر.

ورفض وكيل اللجنة، في تصريح لـ"التحرير"، توضيح رأيه بشأن الأزمة، قائلًا: "أنا فرد من ضمن اللجنة ولازم نجلس ونستمع ونشوف هنعمل إيه الفترة المقبلة".

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يذكر أن قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، انتهى إلى رفض مشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، الذي وافق عليه مجلس النواب بشكل مبدئي قبل أسبوعين وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته.

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التحرير

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