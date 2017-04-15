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برلماني: المستثمرون يؤيدون «الطوارئ».. وفرضها لن يؤثر على السياحة

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برلماني: المستثمرون يؤيدون «الطوارئ».. وفرضها لن يؤثر على السياحة برلماني: المستثمرون يؤيدون «الطوارئ».. وفرضها لن يؤثر على السياحة

التحرير

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نفى النائب مجدي بيومي، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، الشائعات التى يتم ترويجها بتأثر الحركة السياحية في ، بفرض حالة الطوارئ، مشيرًا إلى  أن الفترة الراهنة تشهد تدفقات سياحية كثيرة مع دخول فصل الصيف.

وقال بيومي، إن حالة الطوارئ مفروضة على حالات الإرهاب لمواجهة الكيانات الإرهابية، وهذا يعني تشديد الإجراءات الأمنية التى تساهم فى توفير حماية أكثر للسياح، مؤكداً أن هذا الإجراء سينعكس بالإيجاب على التدفق السياحى إلى مصر، وجميع المستثمرين فى قطاع السياحة، يؤيدون قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى بفرض حالة الطوارئ.

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وأشار عضو بلجنة السياحة والطيران المدني، إلى ضرورة تضافر كافة الجهود بين الجهات المسئولة والمواطنين من أجل مواجهة ودحر الإرهاب، لنبدأ بعدها عمليات التنمية والنهضة الاقتصادية، مناشدًا وزارة السياحة بضرورة التحرك فى جميع الاسواق العالمية لجذب أكبر عدد من السياح، خاصة بعد رفع عدد كبير من الدول حظر السفر إلى مصر.

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التحرير

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