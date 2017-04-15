فيديو| «الصيرفي»: قطع المياه عن 7 مناطق بالتجمع الخامس

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قال محيي الصيرفي، المتحدث باسم الشركة القابضة للمياه، إنه سيتم قطع المياه بالأحياء: الأول، والثاني، والثالث، والرابع، والخامس، ومنطقتي الجولف والمثلث بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة كإجراء وقائي.

وأشار الصيرفي، خلال لقائه بقناة "on live"، إلى أنه تم كسر خط غاز "التجمع الخامس"، بسبب لودر صرف صحي كان يقوم بعمليات حفر، فكسر خط الغاز وتم التحفظ على السائق".

وتابع: "هناك 8 مصابين من العمال الذين كانوا يعملون داخل المحطة وتم وفاة شخص وإرساله لمشرحة زينهم"، مشيرا إلى عدم وجود علامة تحذرية بوجود أنبوب غاز ولكن المخطئ سيحاسب وهناك تحقيق سيكشف الواقعة.

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واستكمل: "يتم إبلاغنا بوجود خط غاز بجوار خط المياة قبل البدء في عملنا، ويتم الفصل بينهم قبل بدء العمل ولكننا لم نكن نعلم بوجود خط غاز والتحقيق سيكشف ما وقع وبداية شرارة اللهب".