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تحاكي «لاند كروزر».. «تويوتا» تطرح مفهومًا جديدًا للدفع الرباعي

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تحاكي «لاند كروزر».. «تويوتا» تطرح مفهومًا جديدًا للدفع الرباعي تحاكي «لاند كروزر».. «تويوتا» تطرح مفهومًا جديدًا للدفع الرباعي

التحرير

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استعادت شركة "تويوتا" اليابانية إصدارها الكلاسيكي من سيارتها الرياضية متعددة الأغراض "SUV” الشهيرة "لاند كروزر"، من خلال مفهوم جديد "FT-4X”.

وبحسب صحيفة تايمز الإيرلندية، فإن المفهوم الجديد بمثابة إعادة إنتاج لسيارة الدفع الرباعي الشهيرة "لاندر كروزر"، ولكن بتصميم معدل بشكل طفيف.

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ويشمل المفهوم الجديد للسيارة تعديلات واضحة على مستوى الأداء وبعض التغيرات الطفيفة على الشكل الخارجي.

وتعكف الشركة اليابانية على إيجاد صيغة إنتاجية تجمع بين إصداراتها الكلاسيكية والنمط التقني الحديث، والذي بات أساس صناعة السيارات في العالم.

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التحرير

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